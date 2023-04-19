Пентагон узнал военные секреты Китая

США узнали о создании в Китае сверхзвуковых беспилотников, скорость которых в три раза превышает звуковой барьер. Об этом сообщает The Washington Post (WP) опираясь на слитые документы Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

В секретных материалах представлены спутниковые снимки авиабазы в восточном Китае, где находятся два разведывательных БПЛА с реактивными двигателями WZ-8. По оценке Пентагона, сверхзвуковые беспилотники могли бы помочь КНР "нацелиться на корабли Военно-морских сил (ВМС) США около Тайваня и американские военные базы в регионе".

В материалах говорится, что Народно-освободительная армия Китая разместила свое первое подразделение сверхзвуковых БПЛА на базе, подконтрольной восточному объединенному командованию, которое "обеспечивает соблюдение требований Пекина по ситуации с Тайванем".