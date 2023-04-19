https://news.day.az/world/1557111.html Байден теряет популярность перед выборами
Байден теряет популярность перед выборами
Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал до 39 процентов в этом месяце, приблизившись к самому низкому уровню за все время его президентства. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.
Опрос, завершившийся 16 апреля, показал снижение по сравнению с прошлым месяцем, когда 42 процента респондентов заявили, что одобряют деятельность Байдена на посту лидера страны. Снижение рейтинга в апреле связали с экономическими проблемами.
Журналисты оценивают шансы переизбрания Байдена на пост президента как "крайне низкие".
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