Байден теряет популярность перед выборами

Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал до 39 процентов в этом месяце, приблизившись к самому низкому уровню за все время его президентства. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Опрос, завершившийся 16 апреля, показал снижение по сравнению с прошлым месяцем, когда 42 процента респондентов заявили, что одобряют деятельность Байдена на посту лидера страны. Снижение рейтинга в апреле связали с экономическими проблемами.

Журналисты оценивают шансы переизбрания Байдена на пост президента как "крайне низкие".