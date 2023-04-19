В Чехии больным ковидом разрешили посещение общественных мест

Ковид с 20 апреля перестанет считаться в Чехии опасной заразной болезнью и граждане, инфицированные им, смогут беспрепятственно посещать общественные места, пользоваться общественным транспортом, ходить на работу и учебу. Это следует из опубликованного в среду в своде национальных законодательных актов и нормативных документов постановления министерства здравоохранения республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С четверга отменяется также обязанность для получивших положительные результаты анализов на коронавирус выходить на самоизоляцию. Она может быть предписана заразившимся только лечащими врачами с учетом состояния их здоровья и степени развития вызываемого вирусом заболевания. Ковид по рискам для человека приравнивается к гриппу или другим инфекционным простудным болезням.

Между тем ковид ранее приравнивался в Чехии к наиболее опасным инфекционным заболеваниям, за умышленное распространение которых предусмотрено заключение от шести месяцев до трех лет. Согласно Минздраву, эпидемия ковида в республике практически миновала. За последнюю неделю в стране с населением около 10,6 млн жителей было зафиксировано 1 300 случаев заражения коронавирусом.