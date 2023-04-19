https://news.day.az/world/1557116.html В Судане достигнуто временное перемирие
В Судане достигнуто временное перемирие
Суданский спецназ объявил о заключении перемирия на сутки, которое начнется в 18:00 (20:00 по бакинскому времени). Об этом говорится в сообщении Сил быстрого реагирования в Twitter, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.
"Утверждено перемирие сроком на 24 часа, начиная с сегодняшней среды в 18.00 до 18.00 завтрашнего четверга", - говорится в сообщении.
По данным ассоциации врачей Судана, конфликт привел к смерти 174 мирного жителя. Ранения получил 1041 гражданский.
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