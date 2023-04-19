Шеф Пентагона ожидает скорого присоединения Швеции к НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что Швеция вступит в НАТО до саммита альянса, который пройдет 11 и 12 июля текущего года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать Швецию в качестве 32-го члена НАТО. Чтобы было ясно, мы надеемся, что это произойдет до саммита в июле", - сказал Остин в ходе визита в страну. Он также призвал Турцию и Венгрию как можно скорее ратифицировать присоединение Швеции к военному альянсу.

В ответ глава шведского минобороны Пол Йонсон также понадеялся, что страна станет членом альянса к саммиту в Вильнюсе.