В Германии спрогнозировали полное опустошение газохранилищ

Немецкие газохранилища будут сильно или полностью опустошены, если зима будет достаточно холодной.

Об этом говорится в распространенном в среду прогнозе германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для зимы 2023/2024 годов сценарии INES показывают, что при теплых температурах газохранилища будут использоваться умеренно. Однако если температура будет средней или низкой, газохранилища будут сильно или полностью опустошены. Соблюдение установленного законом требования к уровню заполнения на конец января 2024 года в размере 40% - сложная задача в последних двух случаях", - говорится в сообщении INES. По мнению ассоциации, если немцы будут экономить так же, как сейчас, то им не хватит запасов газа в случае сильных холодов.