Запасы газа в Европе достигли рекорда

Данные по запасам газа в европейских хранилищах указывают на то, что ЕС сможет отказаться от импорта энергоносителя из России. Об этом со ссылкой на информацию отраслевого органа Gas Infrastructure Europe (GIE) пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Cезон отбора газа из подземных хранилищ в Европе завершился 6 апреля. По данным GIE, уровень их заполненности в начале месяца составил 55,7 процента от общей емкости - рекордный показатель для этого периода с 2011 года. Такой остаток после отопительного сезона примерно на 20 процентных пунктов выше среднего показателя за предыдущие пять лет. За последние две недели он вырос еще больше - до 56,5 процента.

Глава отдела ценообразования в отраслевой службе данных Argus Media Наташа Филдинг заявила, что этим летом в Европе будет слишком много газа. Она считает, что цели Еврокомиссии по заполнению хранилищ на 90 процентов к началу ноября удастся достичь раньше - к июлю или августу.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон подчеркнула, что за счет больших остатков у Европы будет больше возможностей для сокращения импорта российского газа. Однако увеличению запасов способствовал резкий рост поставок в прошлом году. Согласно данным Refinitiv, импорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС из России в 2022 году достиг 22,1 миллиарда кубометров, что на 39 процентов больше, чем годом ранее, и составил 16 процентов от общего объема морского импорта. В отличие от нефти и нефтепродуктов, российский газ не подпадает под действие санкций.

Симсон призвала компании прекратить закупки СПГ в России. Соглашение об этом еще не обсуждалось парламентом ЕС, однако любые шаги по ограничению или запрету российского газа, по мнению экспертов, могут помешать планам по заполнению хранилищ на следующую зиму.