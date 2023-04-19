ЕК подала в суд на Словакию

Еврокомиссия (ЕК) подала иск в суд Евросоюза (ЕС) против Словакии из-за дискриминации цыганских детей, которые часто попадают в школы для учащихся с особенностями умственного развития или вовсе в отдельные классы. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ЕК, в 2022 году Словакия стала страной с самой высокой долей сегрегации цыган в сфере образования в Европе - 65 процентов учеников цыганского происхождения в возрасте от 6 до 15 лет посещали школы, где цыгане преобладали среди обучающихся.

Отмечается, что ЕК еще в 2019 году призывала Словакию прилагать усилия для интеграции цыганских детей в европейское общество, но позднее усилия Братиславы были признаны недостаточными.