Прошли испытания турецкого беспилотного морского аппарата

Прошли первые испытания турецкого беспилотного морского аппарата MIR İDA.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом говорится в публикации в Twitter министра оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

"Тем самым были получены новые возможности в связи с подводной боевой техникой", - говорится в публикации.

Отметим, что MIR İDA был создан на судостроительном заводе SEFINE в рамках соглашения, подписанного между руководством оборонной промышленности Турции и ASELSAN. Предназначенный для боевых миссий против подводных лодок MIR İDA может использоваться в таких операциях, как разведка, наблюдение, наземный бой.