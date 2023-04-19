Макрона освистали во время поездки по Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон был освистан протестующими во время поездки на восток страны.

Как передает в среду Day.Az, видео с главой государства опубликовал телеканал BFMTV.

Макрон с утра 19 апреля находится в Эльзасе. Он посетил деревообрабатывающее предприятие, затем поехал на встречу с жителями коммуны Селеста.

Комментируя пенсионную реформу, лидер Франции отметил, что работать на два года дольше не нравится никому, однако это необходимо, чтобы государство двигалось вперед. Крики "фу!" и свист заглушили слова Макрона. Он заявил, что не первый раз слышит, как на него жалуется население. При этом президент намерен продолжать контакт с людьми.

Толпа скандировала лозунг "Макрона в отставку", а также пела песню сторонников "желтых жилетов", которая набрала еще большую популярность на фоне протестов против пенсионной реформы.