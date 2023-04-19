https://news.day.az/world/1557193.html ВС Турции нейтрализовали террористов в Ираке
ВС Турции нейтрализовали террористов в Ираке
Турецкая армия ликвидировала шесть боевиков террористической организации РПК на севере Ирака. Об этом сообщает в среду Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, боевики уничтожены в иракском районе Гара.
В ведомстве подчеркнули решимость к устранению угрозы терроризма у границ Турции.
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