США и Китай соревнуются в космической гонке

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил, что Соединенные Штаты участвуют вместе с Китаем в гонке за первенство в космическом пространстве. Об этом информирует Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы участвуем в космической гонке с Китаем", - указал он в ходе слушания в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США

По оценке Нельсона, за минувшие десять лет КНР разработал "успешную космическую программу" и теперь ряд космических китайских аппаратов очень схож с запускаемыми США и Европой.

Вместе с тем, глава НАСА подчеркнул, что бюджет американского космического управления позволит обогнать конкурентов из Китая и сохранить технологическое первенство в освоении Луны