Еврокомиссия попросила отменить запрет на ввоз украинского зерна

Еврокомиссия (ЕК) обратилась с просьбой к странам, принятым решение о запрете импорта украинского зерна, отменить его. Об этом заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для обсуждения проблемы экспорта украинской агропродукции и запрета на ее ввоз с 22 апреля министры сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии провели онлайн-заседание, к ним присоединился еврокомиссар.

Как заявил Дая, вице-президент ЕК Валдис Дубровскис назвал решения четырех стран незаконными, противоречащими соглашениям об ассоциации Евросоюза и Украины и попросил страны отменить запрет. "Иначе предложения Еврокомиссии нельзя будет применить", - отметил Дая.

По его словам, из-за решения других европейских стран увеличится поток украинского зерна в Румынию, что негативно отразится на местных фермерах.