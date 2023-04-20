Пожар произошел на мебельной фабрике в турецком городе Мерсин, передает в четверг Day.Az со ссылкой на телеканал TRT Haber.

В ходе тушения пожара со стороны привлеченных на место происшествия пожарных обрушился потолок помещения.

Спасатели извлекли из-под завалов тело одного пожарного, под завалами остаются еще 4 человека.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Причина пожара пока неизвестна.