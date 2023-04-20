https://news.day.az/world/1557204.html Пожар на мебельной фабрике в Турции, есть погибший
Пожар на мебельной фабрике в Турции, есть погибший
Пожар произошел на мебельной фабрике в турецком городе Мерсин, передает в четверг Day.Az со ссылкой на телеканал TRT Haber.
В ходе тушения пожара со стороны привлеченных на место происшествия пожарных обрушился потолок помещения.
Спасатели извлекли из-под завалов тело одного пожарного, под завалами остаются еще 4 человека.
Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.
Причина пожара пока неизвестна.
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