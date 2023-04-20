https://news.day.az/world/1557222.html 90 человек насмерть задавили в Йемене - ВИДЕО
90 человек насмерть задавили в Йемене - ВИДЕО
В столице Йемена Сане, во время раздачи милостыни, 19 апреля насмерть задавили 90 человек. Десятки людей получили ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ежегодно бизнесмены раздают милостыню в Сане, однако в 2023 сложившаяся традиция стала причиной гибели множества человек.
"Согласно многочисленным источникам, первоначальные потери составляют 78 погибших и десятки раненых у школы Маин, где бизнесмен раздавал помощь бедным и нуждающимся в Рамадан", - сообщает местное агентство ElYemenNews.
Спустя несколько часов выяснилось, что число погибших выросло до 90. Отмечается, что среди пострадавших есть дети.
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