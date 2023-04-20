90 человек насмерть задавили в Йемене

В столице Йемена Сане, во время раздачи милостыни, 19 апреля насмерть задавили 90 человек. Десятки людей получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ежегодно бизнесмены раздают милостыню в Сане, однако в 2023 сложившаяся традиция стала причиной гибели множества человек.

"Согласно многочисленным источникам, первоначальные потери составляют 78 погибших и десятки раненых у школы Маин, где бизнесмен раздавал помощь бедным и нуждающимся в Рамадан", - сообщает местное агентство ElYemenNews.

Спустя несколько часов выяснилось, что число погибших выросло до 90. Отмечается, что среди пострадавших есть дети.