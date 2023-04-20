Маск предупреждает об экономических бедах

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США является вопросом времени. Сообщение об этом он опубликовал 19 апреля на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Учитывая федеральные расходы, это вопрос того, когда, а не если мы начнем дефолт", - написал Маск.

Аналитики полагают, что дефолт в США приведет к крайне негативным последствиям для мировой экономики.