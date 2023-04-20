Взрыв в жилом доме произошел в США

В американском Сиэтле, штат Вашингтон, произошел взрыв в жилом доме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Экстренные службы работают на месте. По предварительной информации, один житель дома ранен, был отправлен в больницу. На месте взрыва начался пожар.

На место взрыва прибыли саперы. Улицы оцеплены, жильцов дома эвакуировали.