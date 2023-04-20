Взрыв в жилом доме произошел в США
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В американском Сиэтле, штат Вашингтон, произошел взрыв в жилом доме.  

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Экстренные службы работают на месте. По предварительной информации, один житель дома ранен, был отправлен в больницу. На месте взрыва начался пожар.

На место взрыва прибыли саперы. Улицы оцеплены, жильцов дома эвакуировали.