https://news.day.az/world/1557236.html Взрыв в жилом доме произошел в США - ВИДЕО
Взрыв в жилом доме произошел в США - ВИДЕО
В американском Сиэтле, штат Вашингтон, произошел взрыв в жилом доме.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Экстренные службы работают на месте. По предварительной информации, один житель дома ранен, был отправлен в больницу. На месте взрыва начался пожар.
На место взрыва прибыли саперы. Улицы оцеплены, жильцов дома эвакуировали.
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