В Турции назвали сроки начала торгов через газовый хаб

Операции по продаже и покупке газа через предложенный Россией проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году. Об в интервью телеканалу TRT Haber рассказал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Что касается газового хаба, то мы начнем первые торги в 2024 году", - сказал министр.

Ранее Донмез заявлял, в начале апреля Турция приступила к процессу внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба. Теперь ожидается их утверждение президентом страны Тайипом Эрдоганом. По словам министра, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через создаваемый на западе Турции хаб.

По словам чиновника, Анкара может ежегодно закупать 100 миллиардов кубометров газа, из которых 40 миллиардов "кубов" Турция может продавать другим государствам.