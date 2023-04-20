США и 26 стран проведут крупные учения в Европе

США и 26 стран проведут в этом году в Европе крупные военные учения Defender. Такие данные изложили в среду министр армии и начальник штаба Сухопутных войск США Кристин Уормут и генерал Джеймс Макконвилл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в тексте их совместного вступительного слова, подготовленного к слушаниям, состоявшимся в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, в маневрах будет задействовано почти 8 тыс. американских военнослужащих.

"[Учения] Defender Europe 2023 будут включать 7,8 тыс. американских военнослужащих, которые будут проходить подготовку вместе с 15 тыс. военнослужащих из 26 стран, являющихся союзниками и партнерами [США]", - отмечается в документе.

При этом Уормут и Макконвилл напомнили, что в прошлом году в учениях Defender Europe приняли участие 3 450 американских военнослужащих и 5 200 солдат и офицеров из "11 союзных стран".

Планируется, что нынешние учения пройдут с 22 апреля по 23 июня.