Названа дата и программа саммита США - Южная Корея

Саммит президентов США Джо Байдена и Южной Кореи Юн Сок Ёля состоится 26 апреля в Белом доме после официальной церемонии приветствия. Такую дату назвал первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Отмечается, что южнокорейский лидер посетит США с государственным визитом с 24 по 29 апреля. Ожидается, что 27 апреля он выступит с речью на совместном заседании Конгресса, после чего пообедает с госсекретарем США Энтони Блинкеном и вице-президентом Камалой Харрис.

Также в рамках визита Юн Сок Ёль выступит с речью в Гарвардском университете и встретится с учеными в области цифровых технологий и биологии в Массачусетском технологическом институте.