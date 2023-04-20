Лидеры США и Китая планируют телефонный разговор

Президент США Джо Байден собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, но о конкретных планах сообщить пока нечего. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на портал "Рамблер".

"Как мы ранее заявляли, мы считаем, что важно поддерживать открытыми каналы связи с Китаем. Мы считаем важными двусторонние отношения с Китаем, хотя мы и говорим о стратегическом соперничестве с Китаем. И это не изменилось. Мы продолжим движение в этом направлении", - добавила Жан-Пьер.