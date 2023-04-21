Полиция провела обыски в нескольких зданиях дома моды Gucci в Милане

В нескольких зданиях итальянского дома моды Gucci в Милане прошли обыски в рамках антимонопольного расследования. Их провела полиция совместно с регулирующими органами Европейской комиссии (ЕК). Об этом на своем сайте сообщила французская группа компаний Kering, владеющая данным брендом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В соответствии с антимонопольными правилами ЕС и в рамках предварительного расследования в сфере моды Европейская комиссия 18 апреля 2023 года начала проверку итальянских помещений Gucci, дочерней компании Kering", - сказано в сообщении холдинга.

Как говорится в заявлении Kering, группа компаний "непрерывно сотрудничает" с ЕК в контексте проводимого расследования.

18 апреля Еврокомиссия объявила о кампании по борьбе с нарушением антимонопольных правил ЕС в сфере моды. Помимо проведения проверок и обысков, ЕК отправил официальные запросы в дома моды. Как уточнила Еврокомиссия, обыски необязательно указывают на то, что предприятия причастны к нарушению антимонопольных правил.