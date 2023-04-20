Поставки современных американских истребетелей задержатся

Поставки истребителей пятого поколения F-35 в 2023 году сократятся из-за задержек в доработке программы Technology Refresh 3 (TR3). Об этом сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Исполнительный директор Lockheed Martin Джим Тайклет и финансовый директор корпорации Джей Малав отказались назвать конкретные числа по поставкам.

Defense News пишет, что разработка программного обеспечения TR3 и оборудования для него, предшествующая обновлению старых F-35 до версии Block 4, должна была завершиться в апреле 2023-го. Теперь соответствующие работы планируется закончить до апреля 2024-го.