Перед выборами Трамп стал менее популярным

Рейтинг бывшего президента США Дональда Трампа в качестве кандидата среди республиканцев в борьбе за пост главы американской администрации в 2024 году снизился. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией бизнес-аналитики Morning Consult, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, лишь 53% респондентов поддерживают Трампа, в то время как в начале месяца в его поддержку высказывались 57%.

Наиболее сильного конкурента - губернатора штата Флорида Рона Десантиса готовы поддержать 24% опрошенных (22% в начале месяца). Остальные возможные кандидаты от Республиканской партии пользуются значительно меньшей популярностью.

Опрос проводился с 14-16 апреля среди более 3,4 тысячи поддерживающих Республиканскую партию избирателей.

