https://news.day.az/world/1557336.html Храбрость протестующего француза бьет все рекорды просмотров - ВИДЕО
Храбрость протестующего француза бьет все рекорды просмотров - ВИДЕО
Один француз сегодня в социальных сетях протестующей Франции бьет все рекорды просмотров и собирает благодарности.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Один человек не побоялся и повел за собой всех остальных" - характеризуют его соотечественники.
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