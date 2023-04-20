Храбрость протестующего француза бьет все рекорды просмотров

Один француз сегодня в социальных сетях протестующей Франции бьет все рекорды просмотров и собирает благодарности.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Один человек не побоялся и повел за собой всех остальных" - характеризуют его соотечественники.