Власти Швеции продолжат усилия для вступления в НАТО

Швеция хочет вступить в Североатлантический альянс до саммита НАТО, который пройдет в июле в Литве. Об этом заявила министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл в интервью испанской газете La Razon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Швеция продолжит свои усилия по вступлению в НАТО до саммита в Вильнюсе в июле", - сказала она. Министр также подчеркнула, что вступление Финляндии в НАТО увеличивает безопасность Швеции.

По словам Росвалл, у Швеции хорошие отношения с Венгрией, которая до сих пор не ратифицировала заявку Стокгольма на вступления в альянс. "Мы сотрудничаем во многих областях, включая оборону. Дискуссия о фондах ЕС и НАТО - это две разные дискуссии", - сказала она, отвечая на вопрос о том, что Венгрия использует вопрос членства Швеции в НАТО для лоббирования своих интересов в сфере выделения Будапешту денег из европейских фондов.