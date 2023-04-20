Очередной успех оборонной промышленности Турции
Успешно выполнены еще два испытательных полета первого турецкого беспилотного боевого самолета "Bayraktar Kızılelma".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар поделился кадрами испытательных полетов самолета на своей официальной станице в социальной сети.
Отметим, что первый полет турецкого беспилотного боевого самолета "Bayraktar Kızılelma" был совершен 14 декабря 2022 года, а второй - 23 января 2023 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее отметил, что в ближайшее время начнется массовое производство беспилотных боевых самолетов "Bayraktar Kızılelma".
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