Франция и Бразилия намерены отойти от доллара

Успешный пример Турции в переходе с американского доллара на национальные валюты при расчетах на международных рынках заставил Францию и Бразилию последовать примеру республики, сообщает турецкое издание Haber7, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Издание напомнило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще шесть лет назад начал говорить о необходимости перевода торговли в национальные валюты.

"Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о необходимости отойти от доллара и не зависеть от его экстерриториальности", - написал автор материала.

Таким образом, Франция и Бразилия намерены сократить уровень влияния, который оказывает американская валюта на их экономики и торговые отношения.