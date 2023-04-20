В японском министерстве намерены попробовать использовать ChatGPT

Министр по административным делам и коммуникациям Японии Такэаки Мацумото заявил в ходе состоявшегося в четверг в Токио заседания, что намерен попробовать использовать чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT в рамках своего ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы осведомлены о возможности неточных ответов и утечки персональных данных при работе ChatGPT, однако подобные обстоятельства не могут быть достаточным основанием для отказа от его использования. В связи с этим мы хотели бы попробовать применить чат-бот в повседневной деятельности министерства", - приводит слова Мацумото телеканал NHK.

Кроме того, по данным агентства Kyodo, использование чат-бота для своей работы в тестовом режиме уже внедрила администрация города Йокосука, расположенного в соседней с Токио префектуре Канагава. В частности, ChatGPT на протяжении месяца будет привлекаться для составления пресс-релизов. В случае успешных результатов городская администрация рассчитывает продолжить его применение, отмечает агентство.

Министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити ранее отметила, что у местных властей нет намерения немедленно запрещать или как-то иначе регулировать использование ChatGPT и других программ на основе искусственного интеллекта.

ChatGPT компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.