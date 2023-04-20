США будут больше шпионить из космоса

Национальное управление военно-космической разведки (NRO) Соединенных Штатов планирует в ближайшие 10 лет в четыре раза увеличить число спутников на орбите, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Отмечается, что речь идет о спутниках разного размера, как больших, так и маленьких. Они будут размещены на разных орбитах и будут передавать в десять раз больше информации, чем в настоящее время. В спутниках будут реализованы как государственные, так и коммерческие системы.