США опровергает заявление Ирана об инциденте

Сообщение о всплытии американской подводной лодки (ПЛ) USS Florida из-за действий иранской ПЛ Fateh не соответствует действительности. Так сообщение иранского государственного информационного агентства Tasnim опровергли представители Пятого флота ВМС США в Twitter, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Заявление Ирана абсолютно ложно. Никакая американская подводная лодка в последнее время не проходила через Ормузский пролив. Это заявление - очередная иранская дезинформация, которая дестабилизирует ситуацию в регионе", - говорится в сообщении ведомства.