Страны G7 рассматривают дальнейшие санкции против России

США и страны - союзники Соединенных Штатов рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Отмечается, что представители стран - членов "большой семерки" обсуждают эту идею перед саммитом G7, который должен состояться в Японии в мае. Предполагается, что запрет могут ввести все государства Евросоюза, если их удастся вовлечь в эту идею. По данным источников, она еще находится в стадии обсуждения.

По данным источников, если на саммите будет одобрено это решение, необходимо будет согласовать исключения из списка. Отмечается, что лекарства, сельхозпродукция, включая продукты питания, скорее всего, будут исключены из-под санкций.

Агентство подчеркивает, что существуют серьезные препятствия на пути к реализации этих планов, так как для вступления в силу санкции должны быть одобрены всеми членами ЕС, что неминуемо вызовет острые дебаты, так как часть европейских компаний продолжают экспорт в Россию, а Москва может также отреагировать ответными мерами.