Секретами Пентагона владеют сотни тысяч людей

Доступ к базе данных Пентагона, документы из которой опубликовал военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейру есть у более чем миллиона человек, в их число входят сотрудники спецслужб, Пентагона, представители Нацгвардии. Потому удивительным кажется то, что утечка не произошла раньше. Об этом заявил политолог Малек Дудаков, передает Day.Az, со ссылкой на Lenta.Ru.

"Доступ к этой базе имеет очень большое количество людей, больше 1 миллиона человек. Это общая база, которая открыта для представителей всех спецслужб, для Пентагона, для представителей Нацгвардии, к которым и относился Тейшейра. Понятно, что есть определенные уровни доступа к информации. И, видимо, у Тейшейра был самый низкий, потому что в опубликованных данных много домыслов и неверных данных", - сказал политолог.

Получить разрешение на доступ к информации, по словам Дудакова, достаточно несложно: достаточно пройти проверку на отсутствие проблем с законом, связи с иностранными спецслужбами, употребление запрещенных веществ. Именно по этой причине сегодня так много людей, имеющих доступ к данным.

"Удивительно, что не так много людей выкладывают документы. Тейшейра стал первым после военнослужащей Челси Мэннинг, которая за схожее преступление была осуждена на 35 лет. Тейшейра тоже попытаются посадить на как можно более долгий срок", - считает Дудаков.