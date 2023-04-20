https://news.day.az/world/1557431.html Высокопоставленный дипломат о ситуации в Судане
Высокопоставленный дипломат о ситуации в Судане
Армия Судана способна вернуть ситуацию в стране в нормальное русло. Об этом 20 апреля заявил посол страны в России Мохаммед Сиррадж, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"Я бы хотел подтвердить, и, как МИД Судана подтвердил в своем официальном заявлении, то, что происходит в Судане - это внутреннее дело Судана. И армия Судана способна по своим прерогативам, по своим задачам вернуть ситуацию в Судане в нормальное русло", - сказал он на пресс-конференции.
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