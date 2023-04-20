Ватикан передал Карлу III фрагменты Истинного креста для коронации

Папа Римский Франциск передал королю Великобритании Карлу III части Истинного креста, на котором, как считает Церковь, был распят Иисус Христос. Об этом сообщает, Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Части будут в ставлены в Валлийский крест из уэльского сланца и переработанного дерева, который был подарен Карлу III еще в 2020 году Церковью Уэльса, - он будет использовать на церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

"В качестве значимого экуменического жеста в Валлийский крест будут включены фрагменты Истинного креста, это личный подарок Папы Римского Франциска Его величеству королю в честь коронации", - заявили представители Церкви Уэльса, являющейся ветвью англиканской церкви.

После коронации крест будут использовать совместно англиканская и католическая церкви Уэльса.

"Его дизайн обращается к нашей христианской вере, к нашему наследию, нашим источникам и нашей приверженности сохранению окружающей среды", - отметил архиепископ англиканской церкви Уэльса Эндрю Джон на пресс-конференции, приуроченной к передаче частей Истинного креста.