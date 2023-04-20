США о своих ожиданиях от Китая

США стремятся к "конструктивным и справедливым" экономическим отношениям с Китаем, но будут отстаивать свои интересы. Заявление министра финансов Джанет Йеллен приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Министр обозначила основные цели американской администрации в отношении экономических связей двух крупнейших экономик мира, выступая в Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса. Они включают в себя обеспечение интересов национальной безопасности США, содействие "здоровой" конкуренции и сотрудничество по глобальным вопросам, таким как изменение климата, облегчение долгового бремени развивающихся стран и макроэкономическая стабильность.

Йеллен отметила, что Вашингтон обеспокоен усилиями Пекина по поддержке государственных и частных китайских компаний с целью их гегемонии над иностранными конкурентами. США будут обращать внимание на получение Китаем новых технологий, в том числе путем кражи интеллектуальной собственности и "другими незаконными способами". "Мы без колебаний будем защищать наши жизненно важные интересы", - сказала министр. Она подчеркнула, что политика администрации Байдена против Китая была продиктована исключительно заботой о безопасности и ценностях США, и в этом вопросе Вашингтон не готов пойти на компромисс, даже если придется поступиться экономическими интересами страны.

В то же время Йеллен заявила, что здоровая экономическая конкуренция со временем может принести пользу обеим странам. "Спортивные команды выступают на более высоком уровне, когда они постоянно соревнуются с сильными соперниками. Фирмы производят более качественные и дешевые товары, когда конкурируют за потребителей", - сказала глава Минфина. Министр добавила, что все еще надеется посетить Пекин, чтобы встретиться со своими коллегами.