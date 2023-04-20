https://news.day.az/world/1557460.html Крупнейший банк Германии анонсировал массовые сокращения
Крупнейший банк Германии анонсировал массовые сокращения
Руководство крупнейшего банка Германии Deutsche Bank готовит массовые увольнения рядовых сотрудников, утверждает источник, близкий к руководству финансовой организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он также анонсировал снижение числа членов совета директоров с десяти до девяти.
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