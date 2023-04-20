Крупнейший банк Германии анонсировал массовые сокращения
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Руководство крупнейшего банка Германии Deutsche Bank готовит массовые увольнения рядовых сотрудников, утверждает источник, близкий к руководству финансовой организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также анонсировал снижение числа членов совета директоров с десяти до девяти.