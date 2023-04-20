Принц Уильям и Кейт Миддлтон совершили первую рабочую поездку после Пасхи

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин посетили Бирмингем с рабочим визитом, который стал их первым официальным выходом после Пасхи. Об этом сообщает, Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они посетили город, чтобы познакомиться с разнообразием культур его жителей и встретиться с молодыми художниками и представителями других творческих профессий. В Бирмингем принц и принцесса прибыли на поезде.

В рамках визита они побывали в индийском семейном ресторане Indian Streatery в центре города, также их программа включила встречу с дизайнерами, художниками и драматургами в ресторане Rectory.

Также в программе посещения Бирмингема членов британской королевской семьи значатся игра в дартс и общение с местными жителями.

Для этой рабочей поездки Кейт Миддлтон выбрала миди-платье цвета бургундского вина и лодочки в тон. Ее супруг появился на публике в черном костюме с голубой рубашкой и без галстука.