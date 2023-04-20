Королева Испании приняла участия в праздновании 100-летия службы медицинской эвакуации

Испанская королева Летиция приняла участие в мероприятии по случаю 100-летия национальной службы медицинской эвакуации. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для встречи с военными медиками в Мадриде она выбрала розовый твидовый жакет с золотыми пуговицами испанского бренда Mirto и белые брюки-палаццо. Красная сумка королевы - тоже испанского бренда, Pons Quitana.

Перед мероприятием королева Летиция обменялась рукопожатиями со встречавшими ее военными медиками, после чего ее проводили к месту, на которое она села, поставив сумку на пол.

Термин "медицинская эвакуация" применяется в случаях использования воздушной техники для экстренной перевозки пострадавших. Впервые авиационная транспортировка раненых была применена во время Первой мировой войны. Часто термин "медицинская эвакуация" применяется в случаях вывоза раненых с поля боя.