США готовы к новым санкциям против Китая

Руководитель министерства финансов США Джанет Йеллен заявил, что Соединенные штаты готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию с ним, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, администрация президента США планирует применить санкционные меры для защиты собственных технологий, в ответ на нарушения прав человека или в случае нарушения оказания поддержки Российской Федерации в конфликте на территории Украины.

Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты постоят за себя, когда на кону стоят жизненно важные интересы страны.

"Но мы не стремимся к размежеванию нашей экономики с китайской. Полное размежевание наших экономик стало бы катастрофой для обеих стран, дестабилизировало остальной мир", - отметила министр.