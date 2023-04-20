https://news.day.az/world/1557501.html В Мали убили главу аппарата президента республики
В Мали убили главу аппарата президента республики
Руководитель аппарата временного президента Мали убит на юго-западе страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Франс-Пресс ссылаясь на документы из администрации главы малийского государства.
Согласно им, делегация, в которую входил руководитель аппарата президента Умар Траоре, попала 18 апреля в засаду в районе города Нара. Убиты четыре человека, включая Траоре.
Нара расположен недалеко от границы с Мавританией. Пока власти не назвали ответственных за нападение.
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