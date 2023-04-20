В Мали убили главу аппарата президента республики

Руководитель аппарата временного президента Мали убит на юго-западе страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Франс-Пресс ссылаясь на документы из администрации главы малийского государства.

Согласно им, делегация, в которую входил руководитель аппарата президента Умар Траоре, попала 18 апреля в засаду в районе города Нара. Убиты четыре человека, включая Траоре.

Нара расположен недалеко от границы с Мавританией. Пока власти не назвали ответственных за нападение.