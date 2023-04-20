https://news.day.az/world/1557503.html В Адане совершено вооруженное нападение на офис правящей Партии - ФОТО
В Адане совершено вооруженное нападение на офис правящей Партии - ФОТО
В Адане совершено вооруженное нападение на офис правящей Партии справедливости и развития.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил заместитель председателя партии Эркан Кандемир.
"Мы осуждаем вооруженное нападение на здание нашей партии в районе Чукурова. Верим, что виновные будут найдены в самое ближайшее время", - отметил он.
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