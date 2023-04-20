В Адане совершено вооруженное нападение на офис правящей Партии справедливости и развития.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил заместитель председателя партии Эркан Кандемир.

"Мы осуждаем вооруженное нападение на здание нашей партии в районе Чукурова. Верим, что виновные будут найдены в самое ближайшее время", - отметил он.