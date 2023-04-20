https://news.day.az/world/1557509.html Задержан человек, совершивший вооруженное нападение на штаб ПСР в Адане
Задержан человек, совершивший вооруженное нападение на штаб ПСР в Адане
Прокуратура Аданы начала расследование в связи с вооруженным нападением на здание штаба правящей партии ПСР в районе Чукурова в Адане.
Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Он осудил это нападение и подчеркнул, что подозреваемый в его совершении задержан.
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