Задержан человек, совершивший вооруженное нападение на штаб ПСР в Адане

Прокуратура Аданы начала расследование в связи с вооруженным нападением на здание штаба правящей партии ПСР в районе Чукурова в Адане.

Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Он осудил это нападение и подчеркнул, что подозреваемый в его совершении задержан.