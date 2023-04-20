В Судане погибли более 600 человек

Более 600 человек погибли с начала столкновений 15 апреля между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) в Судане.

Как сообщает Day.Az, такие данные привел в четверг суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим.

Ибрагим добавил, что в результате боевых действий в Хартуме серьезные повреждения получили 125 больниц.