https://news.day.az/world/1557532.html В Судане погибли более 600 человек
В Судане погибли более 600 человек
Более 600 человек погибли с начала столкновений 15 апреля между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ) в Судане.
Как сообщает Day.Az, такие данные привел в четверг суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим.
Ибрагим добавил, что в результате боевых действий в Хартуме серьезные повреждения получили 125 больниц.
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