Борьба с экологическим кризисом требует международной солидарности - Эрдоган
Борьба с общемировым экологическим кризисом, выраженным в изменении климата, снижении биоразнообразия и загрязнении окружающей среды, требует международной солидарности, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь из стамбульского дворца Долмабахче в режиме видеоконференциик участникам форума на тему "Большие экономики в свете энергетики и климата".
По его словам, современная Турция не ограничивается шагами по снижению выбросов углерода в атмосферу, а ведет борьбу и с другими парниковыми газами, вызывающими глобальное потепление.
"До 2024 года будет подготовлена Национальная стратегия Турции по поэтапному снижению выбросов в атмосферу, а новый Закон об экологии в скором времени будет представлен в турецкий парламент", - сообщил турецкий лидер.
Политик также отметил, что Турция в 2024 году примет 16-ю Конференцию сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.
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