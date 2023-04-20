Борьба с экологическим кризисом требует международной солидарности

Борьба с общемировым экологическим кризисом, выраженным в изменении климата, снижении биоразнообразия и загрязнении окружающей среды, требует международной солидарности, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь из стамбульского дворца Долмабахче в режиме видеоконференции​​​​​​​к участникам форума на тему "Большие экономики в свете энергетики и климата".

По его словам, современная Турция не ограничивается шагами по снижению выбросов углерода в атмосферу, а ведет борьбу и с другими парниковыми газами, вызывающими глобальное потепление.

"До 2024 года будет подготовлена Национальная стратегия Турции по поэтапному снижению выбросов в атмосферу, а новый Закон об экологии в скором времени будет представлен в турецкий парламент", - сообщил турецкий лидер.

Политик также отметил, что Турция в 2024 году примет 16-ю Конференцию сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.