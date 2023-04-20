США собираются разместить войска в Джибути

Министерство обороны США ведет подготовку к отправке американских военных в Джибути на фоне продолжения противостояния армии и Сил быстрого реагирования в соседнем Судане.

Как передает Day.Az, об этом пишет Politico со ссылкой на источники. По информации издания, размещение сил идет в рамках подготовки спасения служащих посольства США из столицы Судана, если возникнет подобная необходимость.

Как отмечается, соответствующую информацию американским конгрессменам подтвердил замглавы Госдепа Уэнди Шерман. По ее словам, дополнительные силы США будут размещены на базе Кэмп-Лемонье в Джубути.

Politico указывает, что в американском посольстве в Судане примерно 70 сотрудников, которые не могут сами покинуть страну из-за боевых действий. При этом издание подчеркивает, что приказ об эвакуации дипмиссии США уже готов, вероятно, дипломатов вывезут по воздуху.