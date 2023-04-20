Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии начала поступления природного газа с месторождений Черного моря в энергетическую систему Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы осуществили этот проект в течении рекордных 32 месяцев. Турция сегодня сделала огромный шаг к энергетический независимости", - сказал Эрдоган.

Президент сообщил, что из месторождения Сакарья на первом этапе будет добываться 10, а на втором этапе 40 миллионов кубометров газа в день.

Эрдоган подчеркнул, что "черноморский природный газ покроет 30% потребности Турции".

Глава турецкого государства сообщил, что природный газ для кухонных нужд домохозяйств и горячей воды в течении года будет поставляться бесплатно.

"Кроме того, все домохозяйства освобождаются от всех платежей за газ в течении месяца", - заявил президент Эрдоган.