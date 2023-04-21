https://news.day.az/world/1557542.html Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине
Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине
Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявит о новой военной помощи Украине в пятницу, 21 апреля. Среди прочего, ожидается поставка средств воздушной и военно-морской обороны.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании.
В ведомстве заявили, что новые поставки направлены на усиление Вооруженных сил Украины в таких областях, как мобильность, бронирование и защита сухопутных войск, противовоздушная оборона, защита и проецирование морских и амфибийных сил.
Напомним, Испания начала передачу танков Leopard 2 Украине.
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