Байден определился со временем выдвижения кандидатуры

Президент США Джо Байден выдвинет свою кандидатуру для участия в выборах 2024 года и возможного переизбрания на следующей неделе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, сообщило издание Fox News.

Предполагается, что команда Байдена официально объявит о выдвижении 25 апреля, в день четырехлетней годовщины запуска его кампании 2020 года. Глава государства разослал приглашения некоторым из своих главных спонсоров прошлых лет с просьбой принять участие в мероприятии в Белом доме.