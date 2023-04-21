Молдова передала в Брюссель первый отчет о соответствии критериям ЕС

Молдова передала главе директората ЕС по вопросам соседства и расширению Герту-Яну Купману отчет о соответствии критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Брюсселе я имел честь передать вклад Республики Молдова в отчет о политике расширения ЕС, который будет опубликован в 2023 году. Пользуясь случаем, я подтвердил наше обязательство продолжать реализацию реформ для скорейшего начала переговоров о вступлении в ЕС", - написал Попеску в своем Telegram-канале.

Документ содержит данные о достижениях в реформах госструктур, а также об устранении прошлых замечаний со стороны Брюсселя.